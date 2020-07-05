不知道去過韓國的朋友們有沒有發現，韓國有個特別的「半半」飲食文化，就是可以選擇兩個口味各一半。位在南港的飯店餐廳，除了原本就提供結合單點主餐與自助吧的Semi Buffet，最近又推出可任選2道半份主餐進行雙拼的服務，讓你兩個願望一次滿足。

美國荷斯登牛肋眼牛排。(圖／六福旅遊集團提供)

在主菜的選擇中，最吸引人的「美國荷斯登牛肋眼牛排」，選用由「Flannery」肉舖供應的荷斯登牛肉，肉質細緻略帶乳香，油花均勻分布呈現大理石花紋，煎烤後的表層焦香味與內層豐厚肉味交織，令人吮指回味。另外還有「印度坦督里雞肉」、「慢煮挪威鮭魚」、「酥脆德國豬腳及香腸」、「香烤BBQ豬肋排」、「美紐羊排雙重奏」等皆可搭配，以2道間較高價的主餐計費。

波士頓龍蝦。(圖／WILDWOOD提供)

另外，獲米其林餐盤推薦的原木燒烤餐廳，目前則是推出晚餐限定的海陸雙饗活動，點一尾波士頓龍蝦，再加380元就可以加購10盎司「Prime Rib原木燻烤牛肋排」。整尾鮮活龍蝦經直火燒烤，肉質緊實鮮甜，沾佐混合鎮江醋、破布子、豆豉、薑、辣椒、干蔥、醬油、香油、蔥白，鹹香微酸的破布子醬油醋醬，呈現不同層次的鮮美風味。

Prime Rib原木燻烤牛肋排。(圖／WILDWOOD提供)

而加價就可品嘗的「Prime Rib原木燻烤牛肋排」，以鹽胡椒基本調味，先以原木燒烤大火炙烤約15分鐘封鎖表面及內裏肉汁，刷上融合威士忌與迷迭香、百里香的奶油醬後，以紅炭餘火低溫燻烤3小時，切開肉質呈現三分熟的誘人粉紅，吃起來鮮嫩多汁，煙燻香氣超迷人。

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(中時電子報)