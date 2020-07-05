近日大陸南方暴雨不斷引發嚴重災情，使得雲南昭通市一名即將生產的孕婦被困在洪水中；隨後當地醫生和村民合作，將產婦以輪胎當作浮床運送至救護車，沒想到產婦就在運送時於輪胎上生子，並因生產過程萬分艱辛，將孩子取名為「水生」。

根據《人民日報》報導，雲南昭通市因連日大雨爆發洪水，導致當地道路被淹沒、電力中斷，積水達3公尺深。此時，鎮上一名孕婦即將生產，但救護車卻因道路積水嚴重，只能停在離該名孕婦約1公里遠的大橋上，無法駛入村中接送。

最後，因情況緊急，村民提議以輪胎搬運孕婦至救護車上送醫，當地醫生為了安全起見，決定親自跟著運送產婦。於是眾人先將擔架放在輪胎內綁緊後，再讓孕婦平躺，一行人慢慢在水中前行。不料，搬運途中這名孕婦突然出現分娩現象，醫生只得立即為她在2公尺深的水上接生，幸好母子都平安無事；這名孕婦被送到醫院後，因有感生產過程非常艱險，便將兒子取名為「水生」。

消息曝光後，許多網友也紛紛表示，「不平凡的孩子，一出生就經歷大風大浪，願你一生平安健康」、「一定要健康快樂的長大啊」、「這個孩子肯定有福氣」、「在風雨中出生，在陽光下成长」、「母子平安太好了，萬幸啊」。

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(中時電子報)