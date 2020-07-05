美國女星「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）的丈夫、美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）昨（4）日宣布角逐2020美國總統大選，不過身為非裔美國人的他爭議言論一籮筐，曾公開指出美國400年的奴隸制是種「選擇」，引發眾怒，更被痛批是「叛徒」。

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）2018年接受美媒TMZ專訪時，公開指出美國400年的奴隸制是種「選擇」，引發眾怒，更被痛批是「叛徒」。

美國饒舌歌手肯伊威斯特4日在推特宣布參選美國總統大選，美國佛州當地電視台WTSP指出，這位葛萊美獎歌手對政治並不陌生，過去就曾多次對時事發表意見，有些時候還充滿爭議。例如，2013年，他曾穿著一件袖子上縫有美國邦聯戰的外套為自己的新專輯宣傳，當時他強調，邦聯旗一部分代表的是美國奴隸制，所以他創作一首叫做「新奴隸」的新歌，以邦聯旗作為自己的旗幟。

不過最驚人的言論要屬2018年他接受美媒TMZ專訪，稱美國400年的奴隸制是「一種選擇」，他當時表示，「當你聽到奴隸制維持了400年，400年？那聽起來像是一種選擇，你就在那裡400年，這就是你所有的一切。」

肯伊威斯特在採訪後更開始對著TMZ新聞台所有員工喊話，後續遭該台非裔記者拉森（Van Lathan）反嗆，「當你在創作音樂、身為藝術家、過著有如天才般的生活時，我們社會中的其他人正在面臨人身威脅」，稱受到肯伊威斯特「難以置信的傷害」。肯伊威斯特的發言後續也遭到包括黑眼豆豆主唱威爾（will.i.am）在內等一票非裔歌手撻伐，並且惹來「叛徒」的罵名。

肯伊威斯特宣布參選後，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）馬上轉發推文，並且表示將全力支持。

目前尚不清楚肯伊威斯特是否已經領表登記參選。

(中時電子報)