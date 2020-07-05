虎航空姐邀請遊客揪團到金門玩。（李金生攝）

搭上虎航首航金門的旅客，十分開心! （李金生攝）

台灣虎航首航金門，在尚義機場接受灑水迎接。（李金生攝）

虎航首航金門線，旅客見證台金交通史上新的一頁。（李金生攝）

虎航提供鄉親和遊客1個全新選擇，未來將視市場需求再檢討疏運安排。（李金生攝）

虎航320客機寬敞的機艙，提供旅客舒適的體驗。（縣府觀光處提供 ）

金門縣府觀光處長丁健剛、民航站主任洪念慈迎接虎航加入金門航線。（李金生攝）

華航集團旗下的台灣虎航今（5）日首航加入台金航線，醒目的橘黑白A320客機掠過金門清朗天空，縣府期待迎來暑期檔亮麗旅遊熱潮。觀光處宣布7、8月天天飛金門，提供鄉親和遊客1個全新選擇，未來將視市場需求再檢討疏運安排。

華信航空租用的虎航A320班機，是在今天上午9點10分許，搭載171名旅客由台北松山機場飛抵金門尚義機場，金門航空站以傳統噴水儀式迎接首航外，縣府也安排醒獅團在入境大廳迎賓。縣府觀光處長丁健剛偕金門航空站主任洪念慈、華信航空金門站經理黃世賢等人接機，一起見證金門航空史上新的一頁。

金門商家對台灣虎航加入台金線，可以紓解暑假疏運壓力，並帶來更多的遊客，都十分期待。當地特產業者聖祖貢糖、喬安牧場及王大夫一條根還一起合贈見面禮，讓首航旅客十分開心。

縣府觀光處說明，因應國內疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，來金遊客已逐漸回流，楊鎮浯縣長在6月中旬邀集各觀光公、協會赴台拜會民航局長林國顯，爭取航空公司加開班機和放大機型，並大力促成華信航空攜手同屬華航集團的台灣虎航，自7／5起投入台金航線，每天1班飛往金門。目前以短期7、8月支援為主，後續視整個市場需求安排運能。

丁健剛表示，為迎接暑假檔旅客跨海來玩，縣府特推出加碼金好康活動，除贈送住宿遊客每人1瓶金酒限量防疫酒精，還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽（1名）、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。

另金酒公司也在尚義機場入境大廳發送「酷碰券」，可以優惠價購買包括總統、副總統就職紀念酒、金門高粱酒-慈堤落日、5公升罈裝高粱酒（如意酒）在內的優質高粱酒。

觀光處表示，7到9月將有至少7航次的國際郵輪〈跳島旅遊〉來到金門，暑假檔期熱鬧滾滾，相當受到期待。有關來金住宿旅客贈酒防疫酒精及抽獎活動，詳情可上〈金門觀光旅遊網〉或電洽縣政府觀光處：082-324174。

(中時 )