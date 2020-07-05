國民黨主席江啟臣昨出席革實院講習班營隊，他說九二共識被扭曲、抹紅、誤解，還被與一國兩制畫上等號，錯過在第一時間澄清的時間點。對此，前民進黨立委林濁水則表示，連始作俑者的蘇起、奉行的馬英九，都錯過了處理的時間點，都講不清，倒是只有江啟臣知道怎麼講？「未免太怪了」。

江啟臣昨表示，對現在的年輕人來說，關注兩岸可能已經超越九二共識那個時代的問題，大家更關心的是大陸的民主化和人權、美中台三邊關係等，國民黨的兩岸論述應該擴及到這些層面，才跟得上時代。江啟臣直言，九二共識被扭曲、抹紅、誤解，還被與一國兩制畫上等號，錯過在第一時間澄清的時間點。他指出，一國兩制是對岸處理兩岸的目標，而九二共識只是工具性論述，也就是讓兩岸尚未達成解決方案之前，能維持互動、模糊主權的空間。

對此，林濁水在臉書指出，真神奇！都20年了，連始作俑者的蘇起、奉行的馬英九，都錯過了處理的時間點，都講不清，倒是只有江啟臣知道怎麼講？何時講？但是為什麼20年都聽不到江的至理名言？未免太怪了。「何不誠實承認開始就是錯的」。

(中時電子報)