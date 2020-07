希林娜依·高4日從WeTV選秀節目《創造營2020》總決賽脫穎而出,拿到2.5億票數以C位(中心位)成團出道,抗疫醫生之女趙粵則以1.8億票為第2名,楊冪經記公司旗下藝人王藝瑾以1.4億票屈居第3,賽前楊冪還親發微博替她打氣。希林娜依·高就讀伯克利音樂學院,是歐陽娜娜的同學,歐陽娜娜日前曾錄影片替她加油打氣,希林娜依·高曾參與《中國新歌聲第二季》,最終為那英戰隊第2名,嗓音更被網友形容是如天使吻過的聲音。

節目公布本屆女團名稱為「硬糖少女303」,形容團員們的柔軟內心被包裹在堅硬外殼下,不外露的棱角卻閃耀光芒。最終7人成團,成員包括希林娜依·高、趙粵、王藝瑾、陳卓璇、鄭乃馨、劉些寧以及張藝凡。該節目總決賽還邀請到美國樂壇天后凱蒂佩芮(Katy Perry)助陣,並親錄影片給女孩們,由希林娜依·高等女孩們共同演繹她的歌曲〈Daisies〉,希望用歌聲詮釋無懼困難,敢做自己的膽量和勇氣。

希林娜依・高獲得第一名。(WeTV提供)

凱蒂佩芮還在微博轉發女孩們表演的影片並寫下:「What a lovely performance!You ladies really found the meaning of the song and made it your own!Congratulations!(多麼可愛與專業的表演,你們發現了這首歌的含義,並且演唱成屬於你們自己的歌!恭喜你們!)」令成員相當開心與感動。

