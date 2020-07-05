希林娜依·高4日從WeTV選秀節目《創造營2020》總決賽脫穎而出，拿到2.5億票數以C位（中心位）成團出道，抗疫醫生之女趙粵則以1.8億票為第2名，楊冪經記公司旗下藝人王藝瑾以1.4億票屈居第3，賽前楊冪還親發微博替她打氣。希林娜依·高就讀伯克利音樂學院，是歐陽娜娜的同學，歐陽娜娜日前曾錄影片替她加油打氣，希林娜依·高曾參與《中國新歌聲第二季》，最終為那英戰隊第2名，嗓音更被網友形容是如天使吻過的聲音。

節目公布本屆女團名稱為「硬糖少女303」，形容團員們的柔軟內心被包裹在堅硬外殼下，不外露的棱角卻閃耀光芒。最終7人成團，成員包括希林娜依·高、趙粵、王藝瑾、陳卓璇、鄭乃馨、劉些寧以及張藝凡。該節目總決賽還邀請到美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）助陣，並親錄影片給女孩們，由希林娜依·高等女孩們共同演繹她的歌曲〈Daisies〉，希望用歌聲詮釋無懼困難，敢做自己的膽量和勇氣。

希林娜依・高獲得第一名。（WeTV提供）

凱蒂佩芮還在微博轉發女孩們表演的影片並寫下：「What a lovely performance！You ladies really found the meaning of the song and made it your own！Congratulations！（多麼可愛與專業的表演，你們發現了這首歌的含義，並且演唱成屬於你們自己的歌！恭喜你們！）」令成員相當開心與感動。

(中時 )