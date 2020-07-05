陳冠霖（右起）、高宇蓁、總裁鄭榆錚、蔡淑臻、白家綺、營養師王建智出席「山本微商幸福團隊」3周年生日宴。（山本富也提供）

陳冠霖（右起）、高宇蓁、總裁鄭榆錚、總經理謝宜蒨、董事長林伸坤、蔡淑臻、白家綺出席「山本微商幸福團隊」3周年生日宴。（山本富也提供）

陳冠霖、蔡淑臻、白家綺、高宇蓁4日晚間在台中首度合體，出席「山本微商幸福團隊」3周年生日宴，與山本富也董事長林伸坤、營運總裁鄭榆錚等人同台。陳冠霖炫黑造型電眼狂放，高宇蓁則有如性感女神降臨，白家綺大秀好身材，蔡淑臻高雅氣質冠全場！4位代言人聊起近況，陳冠霖計畫帶兒子當背包客環島走透透，高宇蓁笑稱「好事近」，原來是首張專輯籌備中，白家綺準備要帶全家去露營、享受芬多精之旅，蔡淑臻則說夏日炎炎，只想窩在家當宅女為新戲預作準備！

好膚質的蔡淑臻代言該品牌「膠原蛋白美妍凍」，她分享保養秘訣：「除了補充膠原蛋白，夏天是多攝取蔬果的好時機，平常就會吃大量的蔬菜跟水果來補充營養跟水分，每天喝2000c.c.的水，也會加幾片檸檬」。她最大大多在家準備即將開拍的新戲，做一些演員訓練還有讀本跟角色功課等，請大家拭目以待她的新作品！

白家綺也分享夏日保養撇步就是「勤喝水」！她說近來從兩個節目主持錄影上獲得許多健康知識，儼然成了家中小老師，經常叮嚀家人起居健康，也被朋友笑嘮叨，但她仍決定繼續監督守護家人與好友健康！

本土劇男神陳冠霖端午假期才帶著11歲兒子「傑布」到東北角象鼻岩浮潛，他說之前拍戲曾兩度差點溺斃，因而對水很懼怕，浮潛時看到海膽等海洋生物很驚喜，感謝兒子幫他克服對水的恐懼，之前兒子還帶他到運動中心的泳池玩水，「他就是我的游泳老師！」陳冠霖也計畫八月中帶兒子當背包客一起環島自由行，先坐火車到當地，再騎機車做360度的視覺旅行，他說兒子10歲開始，父子就展開環島自由行，住青年旅館，父子相處像兄弟，互相成長，「他是我心中的小王子，我也經常跟他說謝謝你帶著我學習事情，兒子還會開心摸摸我的頭說：沒關係加油！」

高宇蓁表示，疫情期間仍忙著經營公司，完全沒空散心，也慶幸公司能存活著真是感恩！她並透露自己「好事將近」！準備推出首張專輯的她，因疫情延滯，但她覺得這也剛好讓她重新檢視先前的專輯製作，為了作品更完美，決定將先前已製作的內容全部換新，「我希望要做，就是要到位，出專輯就要有歌手的水準，不因趕時間而出輯，唱歌要自己舒服，別人聽了才會舒服！」她強調自己心中沒有「插花」二字，只要投入，任何事業對她而言都是唯一工作，只能達到完美，「沒辦法我就是很龜毛啦！」她也仍持續上歌唱課，很期待盡快分享好事的喜悅！

這場盛會是山本富也集團為慶祝旗下「山本微商幸福團隊」成立3周年生日宴，宴會眾星雲集，儼然如三金盛會的氣勢，山本富也董事長林伸坤表示：這場原本為春酒的宴會，因新冠肺炎延期，也是緣分吧，日前適逢解封，七月剛好就是團隊成立三周年的生日，旗下的產品推出以來大受好評，非常感謝藝人們的代言認同體驗。

(中時 )