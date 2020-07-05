海軍陸戰隊預演時操舟翻覆，7人落海，其中1人凌晨宣告不治，沒想到今（5）日又傳出負責此次訓練任務的楊姓少校，在辦公室樓梯間輕生。先前敦睦艦隊染疫風波，楊姓少校曾在臉書轉PO一則貼文，吐露軍人心聲。

楊姓少校上午被發現在辦公室樓梯間輕生，急救後仍宣告不治。海軍教準部表示遺憾，已派幹部前往協助家屬處理善後事宜，也要求各單位加強宣導尊重生命教育，並指出該員並未受到任何長官責難情事，目前正配合檢調釐清自傷原因。

楊姓少校臉書4月曾轉PO一則貼文「身為一名軍人的切心感想」，內容提到，在聽完敦睦艦對疫情質詢後覺得痛心疾首，立委的每一字每一句都在刺痛全國軍官兵的心，「我頓時覺得未來打仗我們要保護的是這群人嗎？」「和平時期用生命去救災，出事就把軍人放大檢視逼迫我們到死路」，痛批獵巫心態太誇張。

（圖／摘自楊姓少校臉書）

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