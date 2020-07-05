5日故宮博物院院長吳密察、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣翁章梁一同宣布未來將展開「故嘉愛嘉，宮創嘉話」合作計畫。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，5日簽署合作計畫，將推動「故嘉愛嘉，宮創嘉話」合作。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，5日簽署合作計畫，將推動「故嘉愛嘉，宮創嘉話」合作，故宮院長吳密察強調，故宮不能又遠又高，要跟嘉義地區同甘共苦，在後疫情時代，故宮要跟嘉義縣市手牽手，運用故宮資源，結合嘉義特色及產業，在文化教育、交通串連及觀光振興上攜手合作，共同深耕大嘉義的文化觀光。

吳密察指出，以去年入館人數為例，北院入館有380萬人入館參觀，但國人只有74萬人，南院有104萬參觀人數，有99％都是國人，顯見國入館人數，南院比北院多得多，所這次疫情對北院影響非常大，參觀人數大減96％，相對下，南院幅度較少，約少了60％，可預期下半年的國民旅遊，南院會遠遠高於北院，「南北要易位了！」，大家敬請期待。

5日由吳密察、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣翁章梁一同宣布未來將展開合作，黃敏惠說「縣市本一家」，希望故宮這個中南部的寶，能持續深耕地方，讓故宮能量變得更大，發揮更大文化與觀光效能，接下來縣市與故宮攜手合作、共利共榮，期望大家來嘉義報復性消費、收穫滿滿，黃敏惠更建議故宮到嘉義市設點。

翁章梁說，故宮已經看到了嘉義人的需要，謝謝吳院長在親子旅遊和百萬學子遊故宮滿足了嘉義人的期待，更期待南院能和阿里山一樣，扮演著強勢景點帶動週邊弱勢景點的角色，讓海區大繁榮，大發展，尤其「縣市不用分」，故宮的縣市合作計畫就是把縣市「同氣連根」，緊密結合在一起，大家共榮共存

故宮表示，此次故宮與嘉義縣市政府共同拉抬暑期觀光，在今年7月1日至8月31日暑假期間，只要憑在嘉義縣市合法旅宿業住宿證明或訂房訂單，即可在住宿當天或隔天，兌換故宮南院免費參觀券。預計未來與嘉義縣市政府合作推動交通串連方案，連接故宮和高鐵嘉義站、嘉義火車站等交通樞紐，並連結到嘉義市熱門文化景點-檜意森活村，一趟「宮城連線」，直達2個熱門景點。

(中時 )