雨彈來了！新北、桃園等10縣市大雨特報 14:522020/07/05 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雨彈來了！新北、桃園等全台10縣市大雨特報。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今(5)日南投地區、雲林以南山區及新竹、桃園、新北山區、宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 根據氣象局預報，今、明（5日、6日）兩天，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多多雲到晴，午後大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 (中時電子報) #大雨特報 #大雨 #雨彈 #氣象 #天氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園八德一號社宅 即日招租 04:102020/07/01 產業．科技 不斷更新》雨勢升級！北北基14縣市豪大雨特報 12:452020/07/01 生活 不斷更新》宜花大雷雨炸不停！5縣市升級豪雨特報 12:302020/07/02 生活 桃園勞檢與桃園市廣告工程商業同業公會 締結安全伙伴 15:592020/07/02 財經 中南部4縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風 15:462020/07/03 生活 氣象局對9縣市發布大雨特報 這6區大雷雨警戒 17:102020/07/03 生活 各地上午高溫炎熱 這地區嚴防局部短暫雨 13:442020/07/04 生活 8縣市發布大雨特報 嚴防雷擊、強陣風來襲 16:332020/07/04 生活 熱到快往生！還要維持「好幾十天」 彭啟明：月底才會變天 21:332020/07/04 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 08:282020/07/05 生活 生活熱門新聞 動漫展coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警 - 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 - 生活 紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵：傻了才綁信用卡 - 生活 經濟部曝光三倍券印製成本 網友傻眼：是有多白癡 - 生活 大露黑森林！沒穿內褲妹臉書被灌爆 朋友神邏輯護航網傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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