中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今(5)日南投地區、雲林以南山區及新竹、桃園、新北山區、宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

根據氣象局預報，今、明（5日、6日）兩天，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多多雲到晴，午後大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

(中時電子報)