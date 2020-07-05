新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚間11時許墜樓身亡，檢警發現，林女墜樓前6小時在臉書寫下千字長文，自揭曾遭到性侵、謊言、暴力，宛如《房思琪的初戀樂園》一書主角，網友爆料對方疑似是某物理治療執行長，該機構今（5日）透過臉書發出5點聲明。

該機構指出，關於媒體報導、林女墜樓一事深感遺憾與不捨，但因近日外界有諸多網友留言、轉載相關訊息，與實際事實有所不符，也涉及該單位及相關同仁的清譽，為正視聽，避免再以訛傳訛，特以聲明稿統一說明。

機構指出，首先，關於媒體引述林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女於本單位任職期間，亦未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事，特此聲明。

再者，有關林女士與本單位廖姓同仁是否有涉有感情糾紛及林女有無妨害家庭之問題，此部分已於上個月經相關人士向司法機關提出相關告訴，警方並已正式進行調查，一切請以司法調查結果為主。盼各界於調查結果出爐前，勿再為恣意揣測或影射、批判，還給林女家屬及遭影射相關人士、家庭等人一個安靜空間，避免渠等再受各種打擾。

此外，有關墜樓身亡意外事件，據報載，司法機關已在進行調查暸解，如有需要，本單位及相關同仁亦將積極配合司法機關調查，並提供相關所需資料。

另外，避免外界一再的紛擾，影響本單位正常營運，媒體報導所提到之本單位廖姓同仁將自即日起先行卸除執行長職務，其職缺由他人代理。

另為因應本事件引發之紛擾，及所需相關處理之司法調查與法律事務，本單位已委由律師代為處理因應，如有需要，亦由律師統一對外說明。盼在事件司法調查出爐之前，各界能秉持理性，停止再恣意揣測與批判。本單位及眾同仁均本哀衿之心，衷心祈願林女於天國安息平樂。

(中時 )