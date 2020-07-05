大聯盟日前重啟春訓，球員們陸續前往母球隊主場報到，不過上季拿下19勝、預計是波士頓紅襪開幕戰先發的左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）卻出現確診疑慮，因此至今都未向球團報到；對此，《Masslive.com》記者克里斯（Chris Cotillo）就認為，萬一羅德里奎茲真的出了狀況，伊瓦迪（Nathan Eovaldi）就是一個不錯的備案。

日前有報導稱，羅德里奎茲可能在家鄉佛羅里達州染疫，因此才沒有在報到日抵達紅襪的芬威球場，而球隊目前也正在等待檢測結果，如果他真的不幸確診肺炎，那麼球隊開幕戰先發可能就要換人當；對此，紅襪總教練倫尼基（Ron Roenicke）倒是不擔心羅德里奎茲無法在開幕戰投球，因為陣中另一名先發右投伊瓦迪的狀況也相當不錯。

伊瓦迪是紅襪陣中第一位在春訓實戰面對打者的先發投手，他在3局的模擬賽中用了45顆球，無論是卡特球、滑球、曲球甚至是直球，倫尼基也給予相當高的評價。

紅襪王牌投手塞爾（ChrisSale）因傷整季報銷，原本的二、三號先發投手普萊斯（DavidPrice）與波塞羅（Rick Porcello）分別前往洛杉磯道奇、紐約大都會，如今羅德里奎茲又因為報告尚未出爐無法隨隊練習，球隊的可用之兵也僅剩下伊瓦迪以及新同學佩瑞茲（Martin Perez）。

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(中時電子報)