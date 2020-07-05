東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程5日竣工啟用。（陳淑娥攝）

東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程5日竣工啟用。（陳淑娥攝）

東勢客家文化園區配合工程竣工重新開園，以嶄新樣貌呈現在市民眼前。（陳淑娥攝）

台中市東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程5日竣工啟用，改善面積約2公頃，總經費3800多萬元，該工程重塑客家景觀意象，結合鐵軌廊道及月台表徵，重拾昔日山城車站的文化圖騰與印記，將成為「山城新亮點」。

今日活動由副市長令狐榮達、建設局長陳大田、客家事務委員會主任委員江俊龍、東勢區長翁培真、市議員冉齡軒、蔡成圭及立法委員江啟臣服務處代表共同揭牌，見證嶄新客庄風貌。

副市長令狐榮達出席時表示，東勢客家文化園區提升計畫工程是市府客委會爭取中央經費，委由建設局代辦園區整體景觀改善工程，該工程重塑客家景觀意象，結合鐵軌廊道及月台表徵，重拾昔日山城車站的文化圖騰與印記。

此外，市府今年也爭取中央客委會核定10個補助案，挹注山城建設總經費達1億2784萬元，中央與地方政府協力推動客家文化保存及客庄在地產業發展，提升客家鄉親生活品質。

中央客委會副主委鍾孔炤表示，東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程改善面積約為2公頃，由中央補助3000萬元、市府自籌800多萬元，除提供優質的開放空間，多樣植栽、生態展示的戶外教學導覽空間，打造特色休閒活動區域，讓市民在友善、舒適的空間休憩，提高生活品質。

市府客委會強調，近期因應疫情減緩，東勢客家文化園區配合工程竣工重新開園，以嶄新的樣貌提供市民朋友更美好、舒適的文化觀光環境，藉由園區的樞紐地位，讓在地的居民及外訪的遊客，讓大家到台中旅遊的同時，更想到客庄來探訪浪漫的客家人文風采。

(中時 )