新北市衛生局林姓女員工3日輕生，生前發文指控遭某長照機構執行長性侵；不過該執行長張姓妻子今接受本報採訪，駁斥「根本不是性侵」並表示，丈夫確實與林女發生婚外情，但雙方你情我願，絕無性侵一說，且林女多次利用親密自拍照，向夫妻倆勒索賠償金，「我對於林女的死非常遺憾，但事實真的不是她寫的那樣」。

張妻表示，林女在進入新北市衛生局工作之前，於2017年6月進入丈夫經營的長照機構擔任秘書，當時夫妻倆看她一個小女生從台中北上工作，視為「妹妹」照顧，提供長照機構內的房間讓她免費入住，由於她忙於工作，未曾發現丈夫已和她勾搭上，後來林女轉任衛生局工作，兩人也長久沒有聯絡。

張妻說，去年底林女透過衛生局林姓友人，和她相約至新北市三芝區的海邊，拿出林女和丈夫自拍的10多張親密照，當場揭露丈夫出軌事實，逼迫他們離婚，她一度無法置信，逼問之下，丈夫才坦言曾經出軌，但當時他與小三早已斷得一乾二淨。

張妻質疑，這半年來，林女不斷以各種方式騷擾他的家庭，甚至疑似與衛生局林姓督導共謀，找來黑道對丈夫動粗，藉此向夫妻倆索討大筆賠償金，夫妻倆忍無可忍向周刊爆料，也向警方提出傷害、妨害家庭告訴，全案原先排定下周開庭，不料3日卻傳出林女輕生的憾事。

張妻表示，對於林女輕生她非常遺憾、痛心，丈夫曾經外遇也是事實，但林女生前在臉書留下遺言，指控丈夫為性侵犯，完全是子虛烏有，事實上兩人你情我願，「許多私密照、親密照也都林女掌鏡，何來性侵一說？」

張妻哽咽說，如今媒體風向一面倒，她還有2個孩子要養，孩子的父親被誤解為性侵犯，讓她身心俱疲，「我尊重司法調查，但我只想澄清，我的丈夫真的不是性侵犯，希望媒體不要再帶風向。」

新北市衛生局表示，有關同仁墜樓身故，本局深感不捨與難過。目前檢警已針對意外事故及網路陳述內容展開調查，本局全力配合檢方調查。依法偵查不公開，靜待調查結果。墜樓身故之同仁，工作表現優異、認真、盡責，與同仁相處融洽。對於家屬所需協助，將全力關懷與協助後續事宜。

(中時 )