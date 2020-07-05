2019年澳洲網球公開賽男單8強提亞佛（Frances Tiafoe）和8位美國最好的男單選手餐及全美團體盃網球賽，不過提亞佛在比賽期間被檢查出新冠肺炎病毒陽性，緊急退賽。

全美團體盃網球賽（All-American Team Cup）在美國喬治亞州桃樹角進行，8位選手分成兩組對抗，開放少數觀眾進場，雖然不要求一定要戴口罩，但如果有觀眾索取，大會也會提供。

提亞佛在美東時間周五擊敗奎瑞（Sam Querrey），比賽後就出現一些症狀，隨即進行核酸檢測，結果新冠肺炎病毒反應呈陽性，他也立刻退賽，由烏班克斯（Christopher Eubanks）取代他比賽。

職業網球巡迴賽預計8月恢復賽事，不過近日確診頻傳，包括在歐洲慈善巡迴賽傳出球王喬柯維奇等4名世界排名高的選手染疫，現在換世界排名第81的提雅佛「中鏢」，他透過推特表示自己一直都在佛羅里達州訓練，一個禮拜前檢查都還是陰性，現在安照官方要求隔離中，下周會在做另一次病毒核酸檢測。

全美團體盃網球賽官方表示會加強清潔，也會提醒大家注意清潔、避免受到感染。

(中時 )