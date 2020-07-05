臉書粉絲專頁《靠北復健》被女雇員輕生相關討論洗版。（截自臉書《靠北復健》）

新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚間11時許墜樓身亡，林女墜樓前在臉書寫下千字長文，自揭曾遭性侵、謊言、暴力，宛如《房思琪的初戀樂園》一書主角，有網友爆料，男方疑似是某機構執行長。這起事件也在臉書粉絲專頁《靠北復健》引發暴風般的討論，相關訊息、傳言等滿滿貼文洗版，不過也有網友提醒：「說不定等風波過一點某人就要開始吉人了，大家留言要小心一點」。

新北市衛生局女雇員在墜樓前，發千字文自曝曾遭一名人夫強暴、謊言、暴力對待，宛如《房思琪的初戀樂園》一書主角。據了解，林女有私房帳號存下私密照片、兩人訊息甚至是錄音，雖然事件爆發後帳號已關閉，但早已有網友備份。

而這名「人夫」的身分，直指某機構執行長，臉書粉絲專頁《靠北復健》各式各樣的的貼文狂洗版，有網友說「唉! PT圈太小，大家都不敢出聲，阿X會這樣不意外，暴力、哭泣下跪、求饒、言語辱罵..等 ，這副德行，聽別人講說治療所多好，不就只是一間愛壓榨人的地方，當初草創的人剩下幾個，如果很好大家會一直走？」；

「把事件公開，對男方提告？但被強暴的證據不足，後續又有親密的對話紀錄，最後只會變成是合意吧？如果對方太太原諒了先生，卻對她提告，換成是她妨礙家庭，男方全身而退，她卻身敗名裂。」；

「PT界最近一整波大大提高知名度啊 只是不能是好的宣傳嗎」、「所有非自願性關係所開展出來的情感本質上都還是性侵好嗎？」；不過也有網友提出警告：「說不定等風波過一點某人就要開始吉人了，大家留言要小心一點」。

不過這起事件也有另一個版本的說法，疑似「正宮」的女子，也在臉書發文：「到底是誰想要把我逼向絕境？正當輿論一片倒時，經過一夜冷靜思考，受夠了，決定出來公開這一切」，並質疑「為何當下不報警？維持多久的關係？」。

還說「到底怎麼忍心將這一切不堪到處散播及轉發給我的親友長官」，甚至貼出報案三聯單，表示一切靜待司法調查。不過目前這篇貼文已經刪除。

(中時電子報)