現場直擊！海巡人員拯救體力不支擱淺民眾

現場直擊救難現場！昨(4日)下午，新北市澳仔漁港外獲報2男因浮潛體力不支而受困於礁石上。影片可見2男癱軟趴在一排礁石上，海浪不停拍打在身上，像汪洋上的荒島般孤苦無援。海巡人員帥氣說：「你們慢慢抓住後面救命板，一人一邊」，2男緩慢攀上浮板後獲救，海巡同仁利用水上摩托車與大型浮板順利將民眾救起，所幸無人受傷。

據了解，2名男子，自石碇溪口處下水浮潛，疑似因為海象不佳導致體力不支而無法自行返回岸上，於海上載浮載沉。同行友人於岸邊發現後隨即報案尋求協助。海巡人員獲報後隨即調派35噸巡防艇及水上摩托車至現場救援，並順利將民眾以水上摩托車搭救返回澳仔漁港，所幸無人受傷。

海巡署更呼籲：近期天候變化大，從事水域遊憩活動務必注意自身安全，若民眾於海域或港區發現危難情事，請多多利用「118」免費報案專線，海巡署獲報後，將立即派員前往處置。

(中時電子報)