東華大學藝設系的學生將「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」歷年經典掛件、商品等，用文物與影音方式展出。（羅亦晽攝）

花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發起「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」，自2012年開始，每年舉辦，今年因新冠肺炎疫情停辦踩街祭典，透過展出歷年鬼畫符徵圖創作、百鬼衣設計圖騰、祭典扇子、紀念毛巾、紀念傘等作品，將人帶入奇幻鬼魅的世界。

「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」辦理已過8年，今年因疫情影響，例行踩街祭典轉變為靜態歷史巡禮，透過注入東華大學藝設系學生的創意想法，用文物與影音兩大主題，介紹社區的經典掛件、歷年特色紀念商品、過去競賽活動中優秀的作品。

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族表示，百鬼夜行祭活動以社區營造為目標，將創意發想注入在活動當中，實踐「以人為本」的行動力與生活核心。

客家委員會委員葉仁基表示，百鬼夜行活動相較其他地方傳統活動頗具特色，加上特有的的創意裝扮踩街、鬼畫符競賽等，除吸引年輕人的目光，更發揚了鳳林的客家文史，盼未來能持續辦理。

鳳林鎮是花蓮縣客家人口比例最高的鄉鎮，擁有豐富的歷史背景與人文景觀，其中北林三村社區是日本移民村，當時盛產許多具經濟價值的菸葉；雖然菸葉文化隨著時代推演逐漸沒落，當地卻保留許多廢棄菸樓建物及當時流傳下來的鬼怪傳說。

鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長李美玲說，「百鬼夜行祭」呼應農曆7月，民眾可以在充滿日本風味的街道上，打扮成妖魔鬼怪繞街遊行，親身體驗當地文化，提升文化資產保存意識。

另外，鳳林鎮也以自然慢步調、並以「慢食」及「慢活」為理念，榮獲全台第一個獲得「國際慢城」認證的小鎮。

(中時 )