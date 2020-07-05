警消人員結合各單位出動橡皮艇進行水上救災演練。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

炎炎夏季，許多民眾選擇前往海邊、溪邊釣魚及戲水消暑，為有效提升水域救援能力，臺中市消防局第五救災救護大隊結合海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊，及轄內警消、海龍義消分隊、松柏港義消分隊，日前於松柏漁港舉行2梯次跨單位水域救災訓練，全面提昇水域救溺技能，加強橫向單位救災默契。

臺中市消防局表示，執行水域救援時，除現場水域環境、水流速判斷，更要搭配各項操作熟練度，此次訓練項目包括，拋繩槍操作、拋繩槍射擊訓練、船舶岸際救援、橡皮艇操作，及船外機保養及故障排除，並教導運用「O、S、Z」駕駛方式，進行救援及閃避障礙物。

消防局指出，救溺演練重點在使消防人員熟悉轄內易溺水地點及迅速下船動作，除了人員反覆演練熟練船艇下放動作及繩索架設，一旦溺水事故發生時，消防人員必須在搶救黃金時間，以最快速度完成救溺任務，搶救溺水民眾的生命安全。

消防局呼籲，民眾在夏日戲水應慎選有合格救生人員的水域，並了解水域周邊環境、遵守相關規定，提醒家長多注意家中子女遊憩安全，切勿前往危險水域，另大雨期間應避免垂釣、河域工作，預防溺水事件發生。

(中時 )