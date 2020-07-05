國內疫情解封，近期每到例假日都出現旅遊報復，而新北市平溪一直是國內旅遊熱點，平溪的景點緊鄰鐵軌，因此常傳出遊客失控闖鐵軌之事件。昨(4日)台鐵陳姓司機在臉書怒po文，在平溪線行駛至隧道時，幸好眼尖喵到有黑影晃動並即時煞車，才免除一場悲劇，更籲：「各位客倌，來平溪線，不是來玩命的！」

台鐵4726次列車平溪線昨日下午4點開往菁桐站列車，行經幼坑隧道內時，司機陳振芳瞥見黑影緊急煞車，竟發現4名遊客為拍照擅闖鐵軌隧道，他說，當時火車一入隧道，自己就感覺不對勁，還好來得及煞車，因為隧道太長，只好請他們勸離至避車孔，才保住一條命。

陳姓司機事後在臉書發文感嘆，「天堂有路你不走，地獄無門你偏闖。你們若不要命！拜託！別拖我下水當劊子手！」對於公務時遇上不智遊客深感無奈。更提及，還好遊客只走到隧道中間，他透過隧道外的光影感覺到黑影浮動，才做出反應及時停車，倘若遊客再往隧道深處走入些，視覺會有短暫盲點，他也沒辦法把握能煞住車了。

(中時電子報)