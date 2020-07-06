「買公寓好？還是買大樓好？」公寓總價較低、坪數實在受到消費者喜愛；高樓大廈有吸引人的公設加上具規模的管理制度，兩者各有優缺點，不少人在購屋時常難以抉擇。房仲業者以台北市行政區公寓與大樓價格做比較，其中大安區不論公寓或大樓每坪房價皆北市之冠，反之，文山區房價皆為最低；而大安區兩種物件相比價差逾20萬，文山區價差不到10萬，民眾購屋前可先衡量C/P值再入手。

以公寓來說，價格通常較電梯大樓親民，並且公設低，居住坪數較為實在，再加上住戶單純、未來參與都更等優勢，受到不少民眾青睞；電梯大樓雖價格較高，每個月還要繳一筆管理費，不過相對地也擁有保全、物業管理、代收垃圾服務及健身房、游泳池等公共設施，可以替繁忙的上班族省去不少瑣事，同時也多了下班後的休閒娛樂。

除此之外，對家中有長輩或小孩的民眾而言，電梯大樓更是減輕不少負擔，再加上樓下就有停車空間，不必再去外面租停車位，價格較高也是相當合理。因此，不論選擇大樓或是公寓都有其道理，端看每個人對於居住的需求及荷包的深度。

根據實價登錄資料統計108年1月至109年4月台北市各行政區平均單價，公寓價格突破6字頭的依序是大安、松山、中正區，其中大安區的大樓房價坐8望9為亦是全市最高；公寓平均行情不到4字頭的有萬華、北投、文山區，同時文山區大樓也是全市最低行情僅47萬。

另外統計，大樓公寓價差排名第一的行政區為信義區，每坪價差達22.6萬，第二則是大安區，每坪價差20.7萬；大樓公寓價差最小的行政區則是文山區，每坪價差僅8.5萬，其次則是松山區，每坪價差9.5萬。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，大安區屬台北市蛋黃區，區內明星中小學、大安森林公園、東區商圈及永康商圈等，同時為豪宅密度最高的行政區，房價位居台北市行政區的第一名。唯臥龍街一帶部分路段鄰近福地，周邊多以公寓為主，且有殯葬禮儀公司於當地開業，在部分民眾仍有忌諱的情況下，使房價較為親民。

信義區特別是信義計畫區中豪宅林立，大樓價格也被拉升不少，平均單價達每坪77.2萬，但是除了信義計畫區外，如吳興街商圈、虎林街及永吉路等開發較早，雖生活機能良好，也擁有信義區的門牌，但多以老舊公寓為主，房價相對親民，一來一往的差距下，使信義區成為北市價差最大的行政區。

文山區為台北市著名的文教區，區內以住宅區為主，環境單純寧靜，治安良好，在沒有過多開發下，房價相較其他行政區親民，深受首購族、軍公教族群喜愛，其中較熱門交易區段包含景美商圈、萬隆生活圈、萬芳醫院生活圈以及木柵地區，也因公寓大樓價差不大，買公寓不如買大樓。

松山區最著名的住宅區為民生社區，該社區為早期美式示範社區，區內綠地多，街廓方正，生活起來十分舒適，相當適合嚮往悠閒生活的民眾，不過，由於民生社區建物多為公寓為主，也使松山區的公寓價格相對較高，使得公寓大樓價差小。

最後謝志傑提醒，公寓及大樓的生活模式相當不同，購屋時千萬不要因為價格可以負擔就貿然出手，需要再三考量自己及家人的需求，多看屋多比較，體驗不同屋型的差距，才能找到最適合自身需求的房子。

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(中時電子報)