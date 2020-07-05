大陸國內疫情防控形勢好轉，讓沉寂多時的機票市場出現新的現象級產品，多家航空公司推出不限次數飛行套餐，受到市場熱捧。首先由上月東方航空推出的「週末隨心飛」僅3322元（人民幣，下同）產品引發關注之後，海南航空7月1日也預告，將於本月6日推出「海航隨心飛」，預告訂價在2000至3000元。

此外，華夏航空也在近期推出了「2999任意飛」，卡達航空更是開出「空白機票」最低499美元環遊世界。

據大陸央視財經報導，這場疫情逼得大陸各大航企放下身段，採各種行銷策略搶客大眾。除一些航空公司開啟打折促銷模式，往乘客帳號中發放優惠券外，在飛機無法起飛的時間裡也努力拓展副業，例如春秋航空進軍電商，董事長親自帶貨賣機票。

甚至深圳航空做起文創產品，把枕頭眼罩帶進直播間，打造獨有品牌。再看到四川航空也推出家用火鍋套餐，最低200多元包郵到家，廈門航空還為返工後沒有食堂的企業開通企業團餐定制服務。

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(中時電子報)