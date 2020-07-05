今年1月以小聯盟約加盟勇士隊，爭取先發投手輪值的2010年美聯賽揚獎得主「國王」赫南德茲（Felix Hernandez〉，可能是因看到數名隊友感染新冠肺炎，決定透過經紀人發表聲明退出今年球季。

前面15年大聯盟生涯都待在水手隊的赫南德茲，去年球季結束後因狀況下滑離開水手，他和勇士簽的是小聯盟約，獲邀參加大聯盟春訓。若能擠進40人名單，薪資將提升到100萬美元。

赫南德茲曾6次參加明星賽，2010年以13勝12敗、自責分率2.27，外加232次三振，獲選美聯賽揚獎，是史上勝投最少的賽揚獎得主，這個紀錄到2018年才被大都會隊的狄葛朗（10勝）打破。

赫南德茲今年4月滿34歲，年紀並不算太大，但受到各種傷痛影響，2017年起成績明顯下滑，去年更只有1勝8敗、自責分率6.40，以致在7年1.75億美元的合約到期後未獲水手球團續約。

赫南德茲加盟勇士隊後認真尋求卡位，表現也不錯，有機會擠進5大先發輪值。如今為了健康、安全寧願退賽躲避疫情，雖是不得已的抉擇，也不知明年會如何演變？但暫時是顧不了那麼多了。

(中時 )