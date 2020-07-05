老翁思親外出迷途警熱心平安送達。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

家住桃園市平鎮區的77歲沈姓老翁，5日上午因思念友人，所以獨自徒步出門想前往友人家，沒想到卻迷了路，更因體力不支跌坐路旁，所幸巡邏員警經過，及時伸援，否則後果不堪設想。

平鎮警宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區新光路二段，略有失智的沈姓老翁，向家人表示，因久未見友人，太過思念，所以今日上午獨自步行出門想前往友人家探視，但由於烈陽高照，炙熱難耐，讓老翁體力不支，跌坐在路旁。

恰巧員警林家賢及莊才煥巡邏經過，見老翁臉色慘白癱坐在路旁，員警趕緊上前關切，發現老翁疑似體力不支，且有輕微中暑脫水症狀，說起話來有氣無力，語意完全無法表達，員警見狀立即前往超商買冷飲讓老翁補充體力，並將老翁移至陰涼處稍作休息。

待老翁狀況好轉後，老翁向員警表示是要前往中壢區中榮路尋找友人，員警擔心老翁自行前往安全堪慮，於是利用巡邏車載送老翁前往，平安送達後，才知道原來老翁口中的友人其實是老翁的堂哥，但因老翁年老失智，導致記憶混亂，老翁的堂哥聽完員警說明原委後，頻頻向員警道謝，並表示所幸這次堂弟遇上熱心員警即時伸援，否則後果真的不堪設想。

(中時 )