其中，南化國中張雅娟（右）更榮獲全國總統教育獎，將於17日北上接受蔡英文總統表揚。（李宜杰攝）

張雅娟（右）平時都會分擔家中務農生意，也會幫中風的奶奶（左）按摩復健。（李宜杰攝）

台南市政府教育局今日（5）上午在新南國小舉辦台南市2020總統教育獎頒獎典禮，由台南市長黃偉哲公開表揚14位獲獎學生，其中，南化國中張雅娟更榮獲全國總統教育獎，將於17日北上接受蔡英文總統表揚。

張雅娟2歲時父親即不幸離世，母親又罹患中度智能障礙，家中經濟重擔全壓在70歲的爺爺及曾2度中風的奶奶身上。不過，懂事的張雅娟，平時會與姐姐分擔家中種植龍眼、荔枝的務農生意，工作之餘還得騰出時間複習功課，每天生活相當忙碌。

張雅娟的奶奶張林菊梅表示，一家人住在南化烏山獼猴村附近，10年來都得開小貨車接送姊妹至南化市區上學，她說，由於中風緣故，手腳不如以前靈活，好在姊妹倆都很貼心，經常幫奶奶按摩復健，相當乖巧。

南化國中校長謝元入指出，張林菊梅平時在社區擔任鄰長，張雅娟就是遺傳了奶奶古道熱腸、逆來順受的個性。張雅娟在學校擔任班長，經常會協助打掃教室環境，人緣極佳。而張雅娟也說，未來想考取國防大學法律系，一方面減輕家中經濟負擔，一方面還能伸張正義、打擊犯罪。

今年市級總統教育獎14名得主中，有8名特優，包括張雅娟、南寧高中劉浩恩、大內國中胡美玲、太子國中風玟辰、太康國小鄭仕閎、慈濟小學陳曦、東原國小賴美芳及開元國小蒙妍慈；優等6名則分別為文賢國中許雅蓁、楠西國中翁力哲、永福國小葉叡廷、關廟國小蔡昕頤、岸內國小石蕙瑀及麻豆國小黃丞智。

黃偉哲勉勵，總統教育獎的設置目的，不是鼓勵考第一名，而是勉勵奮力向學、克服障礙的學生，此精神值得所有人學習。

(中時 )