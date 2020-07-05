今年指考地理滿分100分，其中50分被高中教師認為難度「偏易」，是105年以來最高；此外跟台灣有關的題目特別多，共占了28分，比去年多了10分，國際情勢題卻從去年6題降到今年只有1題。教師們表示，雖然台灣是我們的居住地、很重要，但是配分過高就可能引導考生未來應試心態，會不利於培養下一代國際觀。

麗山高中教師廖偉國、中山女高林姿吟、南湖高中林靜怡表示，今年傳統題目特別多，例如第1題「台灣東北部的冬季降雨主要屬於哪種降雨類型」，這種「只有一句話」的題目已經很久沒出過了。又譬如23、24題以國家公園LOGO去判斷國家公園特色，十幾年前常考；第31題方位投影，第35、36題考新竹九降風，都類似考古題。

另外今年指考地理，國際情勢題高達6題，但是今年只有1題，是新冠肺炎；紐澳及東南亞也沒有入題；綠能和永續107年還有6題12分，這2年完全沒有。相較之下今年台灣題目卻特別多，共14題，占了28分，比去年多10分。教師們建議，雖然我們是住在台灣，台灣很重要，但是比例過高，就占掉其他考題分數，會不利於培養下一代國際觀。

值得一提的是，今年難題跟去年一樣都是16分，但是去年偏易32分，今年偏易50分，是105年以來最高。

教師們認為，第33題是難題，必須要知道各國總人口數、或是了解澳洲白澳政策喊停的歷史才能判斷。第26題有疑義，因為黑潮沒有接近中國沿岸，中國垃圾不容易被帶到太平洋，所以答案選A可能有疑義。

(旺報 )