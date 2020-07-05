聯新國際醫院25周年捐血傳愛為公益發聲。(院方提供／呂筱蟬桃園傳真)

聯新國際醫院25周年捐血傳愛為公益發聲。(院方提供／呂筱蟬桃園傳真)

聯新國際醫院適逢25周年，5日舉辦「聯新25．捐血傳愛」活動，院長黃忠智表示，目前疫情趨緩，聯新國際醫院機場醫療中心仍會堅守崗位，照顧出入境旅客，並請民眾將防疫落實生活中，不要掉以輕心。

捐血活動持續兩天，不少醫師和護理人員、行政同仁踴躍捐血，昨天獲得160人、206袋熱血，已超過5萬C.C.熱血；今天豔陽下民眾也踴躍參與，熱血持續增加中。

桃園市長鄭文燦提到疫情期間，新竹捐血中心很緊張，血液備量不足7日，因感謝獅子會、同濟會、扶輪社等社團輪流舉辦捐血活動，為血庫紓困。醫院雖然病人減少，但是開刀輸血用量沒有減少，聯新國際醫院與獅子會共同舉辦捐血活動，愛心積少成多，祝福活動能達標。

鄭文燦也說，聯新國際醫院配合政府政策，包含老人送餐服務深耕社區，社區分級轉診並引進專業服務，還有預防醫學、失智照顧、婦幼健康守護等；而新冠肺炎疫情，桃園共收治約全台23％的確診病患，聯新國際醫院也在列，一起守護全民健康，希望25年的聯新國際醫院繼續努力。

他表示，桃園市累計隔離人數約2萬4千人，其中有80多人因趴趴走而受罰，桃園市政府共祭出1700多萬元罰金，他肯定桃園醫護人員在疫情中的堅守崗位，也沒有醫護人員受到感染。

桃園市議會議長邱奕勝則說，因疫情很多人不敢出門，血庫也因此鬧血荒，透過聯新國際醫院與獅子會一起發動捐血活動，還有關心婦幼的活動，讓愛傳出去，代表市議會向大家的熱誠與愛心表達謝意。

(中時 )