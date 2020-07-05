板橋嚴重車禍 汽車車頭凹陷、騎士重傷 15:582020/07/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區民權路、中山路口今（5日）下午3時許驚傳車禍，一輛機車遭另一輛汽車追撞。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區民權路、中山路口今（5日）下午3時許驚傳車禍，一輛機車遭另一輛汽車追撞。（葉書宏攝） 新北市板橋區民權路、中山路口今（5日）下午3時許驚傳車禍，一輛機車遭另一輛汽車追撞，騎車騎士彈飛至一旁後倒地不起、現場血流不止，警消獲報已前往救援。 據悉，汽車車頭全毀、機車零件散落一地，初步研判衝擊力道相當大，詳細車禍原因待警方進一步釐清。 (中時 ) #汽車 #車禍 #車頭 #騎士 #機車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「貪」掉前途！年薪400萬台積電經理「詐領184萬」 只為買2手車 - 社會 獨》海軍教準部少校上午突輕生不治 負責漢光演訓操舟合格簽證 - 社會 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 女雇員是房思琪翻版遭人夫性侵？傳正宮發聲反擊：受夠了 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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