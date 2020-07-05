新北市板橋區民權路、中山路口今（5日）下午3時許驚傳車禍，一輛機車遭另一輛汽車追撞。（葉書宏攝）

新北市板橋區民權路、中山路口今（5日）下午3時許驚傳車禍，一輛機車遭另一輛汽車追撞，騎車騎士彈飛至一旁後倒地不起、現場血流不止，警消獲報已前往救援。

據悉，汽車車頭全毀、機車零件散落一地，初步研判衝擊力道相當大，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時 )