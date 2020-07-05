林采欣相隔1年8個月推出新專輯《永興行》， 並於下周舉辦「永興行音樂會」；在YouTube開設頻道分享音樂、旅行、美食趣事的她，日前剛從台東拍攝影片回台北，曬得一身健康膚色的她這趟三天兩夜的小旅行直接吃爆台東：「整趟旅程超豬，吃了超多當地人推薦的必吃店，還做了兩大炸雞名店的評比。」她吃到最後連妝都花了、肚皮撐到無法再進食，還跟同行友人硬是把滷味及炸雞等美食打包回住宿飯店繼續享用。

她生平第一次去台東，「台東人特別熱情，見到人永遠都笑咪咪地，東西又好吃，而且台東空氣特別好，可以看到山又可以看到海，到台東後我的過敏都好很多，加上這趟去的天空之境太漂亮了， 我好喜歡台東，可惜這次沒去伯郎大道，下次有機會一定要再訪。」這次還前往令她印象深刻的美麗景點天空之境，恰巧遇上退潮，她踏上沙灘、拍了許多模仿網美動作的照片。

此外為了這次拍攝，林采欣還特地邀請Youtuber Ponay擔任嘉賓，兩人此行在拍攝空檔合唱、與網友分享音樂，林采欣感謝好友Ponay力挺：「最溫暖的他，付出百分之兩百的心力完成了合作，隔天還帶我們走了台東秘境，好感恩。」林采欣將於11日在小地方展演空間舉辦「永興行音樂會」，當天憑專輯《永興行》 即可入場。

林采欣日前赴台東三天二夜遊。（華納音樂提供）

林采欣日前赴台東三天二夜遊。（華納音樂提供）

(中時 )