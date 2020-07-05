花蓮縣吉安鄉勝安運動公園今晨約5時30分傳惡煞鬥毆，造成1死1傷 。吉安分局專案小組於今(5日)中午逮捕王姓主嫌等3人，目前遭警方拘捕，釐清殺人動機及糾紛原因，並擴大追查共犯，全案將依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

據了解，雙方人馬疑宿怨累積太深，談判破裂引發殺機，居民聽到多聲槍響後驚醒報案。一名年約20歲的駱男，身上有多處刀傷倒臥草叢，送醫急救後不治身亡；另名37歲蘇男則受槍傷後則自行就醫，並由花蓮慈濟醫院通報警方，現場一輛白色豐田轎車當場車頭全毀。

目擊者林姓婦人說，第一次聽到車子追逐聲，不久就聽到5、6聲槍聲；約10分鐘後，又聽到第二次車子追逐的聲音，隨後再度發出3、4發槍聲。當下聽到槍響，立刻睡夢中驚醒，前往陽台探頭查看，過不久後，看到2輛救護車陸續趕抵現場。

吉安警分局副分局長鄭金龍說，封鎖現場成立專案小組，經初步搜索勘查，現場發現左輪式霰彈槍1把，90彈殼13枚、90彈頭1枚，擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器後，初步掌握有7台車設案，砍人致死的王姓主嫌等3人，已於中午12點半落網，目前遭警方拘捕，釐清殺人動機及糾紛原因，並擴大追查共犯，全案將依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

(中時電子報)