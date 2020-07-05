五峰鄉縣道122線南清公路九彎十八拐，沿線路燈少，夜間行駛易發生事故，縣府編列200萬元將在122線34k至50k之間，首次設置有節能功效的40盞太陽能路燈做為原鄉示範，預計7月底施工，9月底完工。

122線南清公路是通往五峰清泉風景特定區主要幹道，假日常有旅客開車造訪張學良文化園區、三毛故居及清泉吊橋等景點，更是五峰鄉對外主要道路。

縣長楊文科說，縣議員張益生及鄉民反應，南清公路路幅不大，路形曲折，會車要很小心，沿線路燈少，夜間行駛很容易發生危險，希望能增設路燈維護行車安全。

縣府工務處長林鶴斯表示，該處會同台電五峰服務所實地會勘122線後，規畫將在34k至50k之間，以附掛在台電既有的電線杆上設置40盞路燈，給當地居民及往來遊客更安全夜間通行環境。

工務處在道路養護工程設置路燈，一般採用LED型路燈，這次是首次採用新型的太陽能路燈，在陽光充足無遮蔽的電線杆上設置，白天太陽能板將光能轉變成電能存貯在蓄電池，並透過定時器設定，在夜間啟動路燈照明。

林鶴斯指出，太陽能路燈不僅節能減碳，還可避免增加五峰鄉公所電費支出，若示範效果不錯，將會逐步擴大推展到其他區域。

(中時 )