福隆國小的八掛菜園。（縣府提供／浚濱新竹傳真）

錦屏國小合唱團響譽國內外 是特色片的亮點。（縣府提供／浚濱新竹傳真）

新竹縣政府鼓勵國中小學行銷學校特色，彙整30所國中和90所國小的影音檔，民眾只要上縣府教育處網站首頁，點選「學校資訊-學校特色影片」，就可一指掌握各校亮點課程和辦學特色。

教育處長楊郡慈表示，108課綱以「核心素養」為主軸，希望每校創新經營找出特色，讓學生找到自己的興趣，以多元發展和跨領域課外學習，體驗並實踐知識，豐富學習履歷，教育出能面對未來挑戰的學生。

像縣立六家高中109學年度個人申請入學成績亮眼，國中部學生能與高中部共享所有資源，該校以「玩英文」、「六中藝術隊」、「視覺藝術」及「六家采風」4個特色影片，讓大家知道六家的學生也很有競爭力。

五峰鄉花園國小特色影片介紹該校是全國唯一的「蓪草」主題特色課程，學校的「泰雅古謠隊」也是全國唯一。

學生只有36人的福龍國小，以「極」「翔」「儒」「藝」四大主題課程，目前進行第一階「極」以太極八卦為藍圖，融入食農教育，由學生擔任小主播和記者用國、客語介紹。

尖石鄉錦屏國小校訂課程以泰雅傳統「小米」為課程發展核心，介紹合唱團多次榮獲全國比賽冠軍和出國表演，除看到孩子們用歌唱親近土地和接軌國際，還可看到山地尖石鄉的自然風光。

(中時 )