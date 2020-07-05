立法院長游錫堃今出席中醫藥論壇，致詞時提到，他建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」「台藥」或「漢醫」、「漢藥」應該也不錯，並指出韓國、日本、越南等國對中醫也有不同的稱謂，只有台灣叫中藥。對此，大陸專業人士對這說法駁斥，並強調這說法再次體現了民進黨的無知。

游錫堃在致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫，越南漢藥從中國來叫北藥，越南自產叫南藥，只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」。

他還說，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，「這個事情大家可以思考思考」，如果說叫台醫台藥「應該也不錯」，但是大家如果覺得叫台醫台藥不夠好，「那我們也可以叫做漢醫漢藥啊，也無所謂」。

對於中醫改名，大陸網友「九龍俠客」5日在《觀察者網》發文解釋、駁斥游錫堃說法，「首先，中醫在國際上有正式且廣泛使用的英文名稱，即“Traditional Chinese Medicine”，其縮寫為TCM。該術語的定義是“基於3500年的中華醫藥實踐而發展出的包括草藥學、針灸、拔罐療法、刮痧、按摩推拿、正骨跌打、氣功練習及膳食療法的傳統醫學」。

「第二，韓醫，在國際上公認是起源于中醫，但其之所以有相對獨立的名稱，是因為19世紀韓國醫學家李濟馬在中醫的基礎上，創立了所謂『四象醫學』，構成了韓醫的部分理論體系」。

游錫堃建議中醫改名台醫，大陸網友在觀察者網發文回應。(圖/翻攝自 觀察者網)

『第三，所謂越南把中醫稱為東醫，這更顯出游錫堃的無知。越南其實一直保留中醫的名稱，其越南語為(Trung Y)。但越南當地也有一種中醫分支，即只用越南當地常用的草藥，所以也成為Southern Herbology（即南方草藥學），這也就是游錫堃所稱的『東醫』」。

文末強調，「總之，無論這些亞洲國家怎麼稱呼自己的傳統醫學，兩個基本事實不容否認，一個是其屬於中醫的分支（branch)；二是其對中醫有其實質性的當地語系化創新。現在民進黨當局，想隨便拷貝中醫後就給其改名，這種偷盜行為不僅無知、而且可恥」。

(中時電子報)