據Wind統計數據發現，今年上半年截止6月30日，大陸已有71檔債券違約，涉及金額875.37億元（人民幣，下同）、年增率高達45.98％，新增違約主體的11家主要涉及民營企業以及少部分地方、大陸中央國有企業；違約的債券類別主要是超短期融資券、中期票據、公司債和企業債等。

一般利率債的發行主體是國家或者有國家信用背書的機構如政策性銀行，相對信用風險較小，但與之相對的信用債則風險較高。具體來說信用債包括金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、定向工具、可轉債以及資產支持債券等。

據《券商中國》報導，上半年整體債券的違約原因，可發現主要是由於新冠疫情的影響，部分公司的生產經營活動受到衝擊，由於當前的資金流動性緊張，信用風險仍在持續暴露。

值得注意的是，在信用債市場違約同時，由於近期市場利率波動較大，發行利率大幅反彈，導致多筆信用債取消或推遲發行。 據Wind統計6月共有91檔信用債取消或推遲，合計規模687.9億元，而6月信用債總發行量為1兆3476.85億元，換算取消或推遲發行率為5.1％。

(旺報 )