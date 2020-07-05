立法院前靜坐民眾 (吳家豪攝)

民間司改基金會董事長林永頌、扁案律師鄭文龍等人今日下午舉行「陪審參審一併試行」總統府繞行活動，並在開始前於立法院大門口受訪表示，香港剛通過的港版國安法中，刻意排除陪審，證明越專制獨裁就越害怕陪審制。如今北市府拉高司法高度採陪審，政府卻向下沉淪堅持參審。若民進黨再繼續一意孤行，請公開電視辯論來說分明。

今日除林永頌、鄭文龍外，律師張靜、三死囚冤案當事人蘇建和、總統府司法改革國是會議委員王薇君等人也都到場聲援。現場聚集支持民眾約百人。

林永頌指出，民進黨的黨綱以及歷次所提的修法版本都是陪審制，不明白為何如今只剩參審制，審案過程中法學專業當然很重要，但若有法官加入，和參與的參審者一起討論，恐會有威權效應，影響其他人對個案的見解，陪審則不會有這樣的問題。

林永頌說，法官不就個案向參與審判的一般人民表示意見，這樣是比較好的制度，也許現在可以先退讓，讓陪審、參審同時並行，至少不可以排除陪審。

鄭文龍表示，參審制是假改革，無法讓法官公正、改革司法弊病，會導致貪污、政治判決、恐龍判決繼續。司法要民主化，就是採陪審制，也能讓政治惡鬥的案件消失。

鄭文龍指出，目前提出的兩制併行中，陪審制包含貪汙、賄選、集會遊行法、內亂外患、反滲透法等等，這些就是過去政府最容易用來修理政敵的司法案件類型。

鄭文龍說，這次民進黨主導要通過的參審制，完全沒有這類社會上最容易指摘的案件類型。香港在7月1日通過的港版國安法中，就刻意在第46條中排除陪審，證明了越專制獨裁的制度就越害怕陪審制。

鄭文龍表示，台北市政府已在今日宣布訴願、國賠案件開始試用陪審制，為何柯文哲市長願意採用，政府不能採用？北市府拉高司法高度，中央政府的司法高度向下沉淪。

鄭文龍說，為推動兩制併行，讓台灣司法民主化、公正陪審的機會，因此今天舉辦這場繞行總統府運動，若民進黨堅持要推動參審制，請公開來電視辯論。

鄭文龍表示，台灣的司法改革已經到了關鍵的十字路口，要往前走，不要用沉淪的參審制。

(中時 )