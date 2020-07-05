陳姓風浪板玩家在淡水河道中線從事遊憩活動，有違反新北市觀旅局《發展觀光條例》和《水域遊憩活動管理辦法》之虞，恐挨罰5萬元。（新北市消防局提供／賴彥竹新北傳真）

新北市淡水河今（5日）下午1時許，發生陳姓風浪板玩家疑因風浪過大，飄至外海失蹤，新北市消防局獲報至現場搜救，在沙崙海水浴場找到陳姓玩家，其意識清楚，但由於在淡水河道中線從事遊憩活動，有違反新北市觀旅局《發展觀光條例》和《水域遊憩活動管理辦法》之虞，將陳姓玩家帶回製作筆錄。

消防局表示，下午1時許獲報有民眾飄至海外失蹤，至現場搜救後，在在沙崙海水浴場找到陳姓玩家，其意識清楚、狀況良好，但依據《發展觀光條例》、《水域遊憩活動管理辦法》，民眾若在在禁止水域遊憩活動範圍內從事水上遊玩活動，依法可處1萬至5萬元罰金，陳姓玩家恐有違法之虞，將移交觀旅局調查認定。

消防局也表示，夏天炎熱從事水域遊憩活動時，須留意現場是否為開放水域，以及天候狀況，避免下水後風強浪大，若是跟團遊玩，也需注意業者是否為合法，避免一時疏忽造成憾事。

(中時 )