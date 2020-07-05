做生意應酬進出聲色場所真的要「注意安全」！一名台商返台就醫，表明因在聲色場所玩，舌頭長了菜花，在大陸沒治好，回台繼續治療。不過這名台商嘴巴一張，卻讓醫師嚇壞，只見一整片「爛掉的花椰菜」，趕快切片檢驗，結果竟是癌症。

ETtoday新聞雲報導，耳鼻喉科醫師吳昭寬分享案例，一名50多歲台商就診，表示舌頭長了突狀物，而且越長越大像朵花椰菜，大陸醫師斷言他染上性病菜花，用「特殊民俗療法」但沒有效果，「花椰菜」越來越大朵，他只好趕快返台就醫。

台商嘴巴一張，吳醫生也傻眼，因為「白色花椰菜」層層堆疊，相當驚人，立即切片診斷，竟是鱗狀上皮細胞癌。

吳昭寬坦言，有研究顯示菜花病毒的確和口咽部癌變有關，但是由菜花轉為舌癌確實比較少見。而台商也向吳醫師坦承，在大陸談生意難免會到聲色場所，但後來長菜花，就不敢接吻也不敢再去玩了。

男子也在第一次手術回診後向醫師坦言，在大陸與客戶談生意時難免到聲色場所應酬，笑著說與歡場女孩有些親密動作，「後來長菜花，連基本的接吻都不敢了，再也不敢去玩了！」

吳昭寬表示，菜花泛指肛門、生殖器的人類乳突病毒（HPV）感染，偶爾也侵犯到眼、鼻、口腔及咽喉黏膜。

(中時電子報)