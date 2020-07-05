5日指考最後一科公民科，闈內審題高中教師認為試題內容著重性別平權、社會階級化、勞動人權等三大面向，各出了4、4、5題；難度是中間偏易，跟106、108年指考差不多。

闈內審題高中教師表示，今年圖表題數量1圖7表跟去年相當，題幹文字量與近3年差不多，預測較難試題是第18題某國「族群之間緊張關係因選舉而升溫」的得票數與各黨族群支持率，預測鑑別度較高是第11題民法與刑法責任關係比較；另外第38題是經濟學圖形題，談酒類產量與價格關係，延續近年趨勢。另今年試題最大亮點是許多題目要有某些課綱重要概念作為背景知識，才能理解情境設定。

試考生則認為，指考公民試題包羅萬象，公民儼然成為「生活小寶典」！整份試卷難度中等，但第3題的全民健保、第18題的政黨投票、第28題的經濟措施及第34題的育兒津貼較具鑑別度。

大考中心副主任黃璀娟表示，5日防疫試場共開2間，另手機未完全關機到5日下午2點為止是累計29件。

(旺報 )