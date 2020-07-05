大陸妹少女偶像團體出身的女星鞠婧禕，因精緻夢幻外型被日媒封為「4千年一遇美女」，然人氣火燙的她卻始終遭爭議事件包圍，大整形「猶如換頭」、戴假髮偽裝髮量等傳聞不斷，最近荒謬史又添一筆，她在節目中稱忘了當今時間以及自己歲數，遭眾網友吐槽「假到令人尷尬」。

女星鞠婧禕柔美細緻的臉蛋加上纖瘦的身形，自帶一種絕塵仙女感，然連上真人秀也都絲毫沒有任何真實感，時間一久，被觀眾懷疑只是緊守公司給的人設，近來她上一檔綜藝節目，又展現不染塵世的獨特風格，被一同上節目的夥伴楊迪爆料，說在車上問鞠婧禕今年年齡多大？卻得到迷惑不語的答案，好似不知自己的年齡。

鞠婧禕被楊迪一爆料，連忙解釋自己都沒在算時間「過得很糊塗」，還曾經早上起來問其他人今夕是何年，因為她搞不清楚現在是2012還是2013年，「我覺得12說起來很順，但應該就是13年了」，結果一看手機是2020年，這話不僅讓在場嘉賓全部傻眼，連網友都無言，忍不住調侃「這姐要不要去檢查失憶症什麼的」、「這位姐參加過2020年的春晚吧，這都記不住」，甚至酸言「2012年她也不長這樣啊，睡迷糊了不會照照鏡子」，而有人說她太假、太做作，但也有粉絲護航，說鞠婧禕一定是太忙了，記不清楚情有可原。

(中時電子報)