「外木山海岸」是基隆最美麗的海岸線，更是基隆觀光旅遊必經的景點，為迎接夏天的旅遊熱潮，基隆市議員張秉鈞邀請神豬海底漫遊潛水概念館、海興早泳會及志工朋友，共同舉辦灘淨活動，回復海岸純淨樣貌，神豬海底漫遊潛水概念館 周彬斌教練特號召10位潛水教練，揹著氧氣筒下還清除海底垃圾、清除廢棄漁網，用實際行動保護基隆海洋生態及環境，並順利清除約200公斤覆網及零星垃圾上岸。
張秉鈞表示，淨灘活動特邀神豬海底漫遊潛水概念館小黑共同舉辦，除了能整理外木山海岸周邊垃圾以外，更能將海底垃圾一併清除 。同時藉由網路來號召民眾，可以讓更多願意關心環境生態的夥伴來淨灘。
他指出，現場除了海興早泳會的志工及一般民眾參與外，同時還有銘傳國中學生到場幫忙，更有遠從桃園的民眾共同參與，代表國人已有對愛護海洋的觀念。
張秉鈞說，海底垃圾對海洋生態傷害甚鉅，我們要愛護海洋就是需從環保做起；更期望藉著淨灘活動來保護海洋，同時呼籲大家對這片土地及環境保護的重視，為地球盡一份心力。
(中時 )
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