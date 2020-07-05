考生開心走出試場。(黃世麒攝)
考生開心走出試場。(黃世麒攝)
考生開心走出試場。(黃世麒攝)
考生開心走出試場。(黃世麒攝)
考生開心走出試場。(黃世麒攝)
考生開心走出試場。(黃世麒攝)
考生興奮大喊「我終於考完了！」(黃世麒攝)
考生興奮大喊「我終於考完了！」(黃世麒攝)
考生考完後興奮擁抱。(黃世麒攝)
考生考完後興奮擁抱。(黃世麒攝)

為期3天的大學指考5日下午結束，考生們考完「公民與社會」後步出試場比出大拇指，開心迎接暑假。

(中時 )

#指考 #大學 #暑假 #社會 #公民