彰化縣議員温芝樺化身說故事姐姐，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了讓孩子們體驗母親懷胎十月的辛苦，小朋友在上衣裡塞進一顆氣球，在戶外活動、爬樓梯，10分鐘的時間不能讓氣球破掉。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員温芝樺化身說故事姐姐，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員温芝樺（中）化身說故事姐姐，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事，也陪小朋友們玩遊戲，在上衣中塞氣球，體驗為人母懷胎的不便。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員温芝樺化身說故事姐姐，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事，在溫馨互動中，還陪孩子們以小氣球一起體驗母親懷胎十月的艱辛，活潑天真的小臉蛋，神情專注，也學會孝順、體貼父母的重要。

温芝樺共準備2本故事與孩子們分享孝道的重要，「鴉有反哺之義，羊有跪乳之恩，馬無欺母之心」，「少年不識雙親意，觀老才曉己未來」等觀念，拉近親子之間的距離，提醒孩子們以後長大了也應多花時間陪伴雙親。小朋友們發揮天馬行空的想像力，眼神專注聆聽，臉上的表情跟著故事的情節不斷的變化，就像身歷其境一般地投入其中。

中場活動時，每人發給一顆小氣球，塞到上衣裡面，體驗在太陽底下揮汗爬樓梯的辛苦，十分鐘一到只要小朋友上衣內的氣球完好、沒有破掉，就能兌換領取一份精美小禮物。

温芝樺表示，自己身為人母，認為天下父母心，只期盼孩子能在安全無虞的環境中成長藉由中場小遊戲，盼讓小朋友體認到，母親孕育胎兒需歷時10個月，這段日子不身、心都有許多變化與不適，體認孝道與家庭的重要。希望能跟大家一起為孩子努力，打造幸福的未來。

(中時 )