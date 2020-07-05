伊能靜近期登上大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣翻紅，但她卻因失言評梅艷芳，而成為眾矢之的，然而伊能靜在另一陸綜《婆婆和媽媽》卻和老公秦昊上演夫妻吵架戲碼，秦昊媽媽上前勸說，未料夫妻倆卻依舊火爆，直接當面開嗆。

秦昊因虧伊能靜的話比小狗多，而釀下夫妻衝突。（圖／取材自芒果TV）

伊能靜、秦昊帶著秦昊媽媽帶著狗兒外出野餐時，秦昊因專心和毛孩子玩耍，而遭伊能靜虧「我老公對狗比對我還有耐心」，秦昊卻回說：「因為牠話沒妳那麼多啊」，伊能靜接著反問：「那牠每天都不講話，你會娶牠嗎？」秦昊則說：「廢話，牠講話我也不能娶牠呀。」

夫妻倆一來一往卻也成為吵架的導火線，伊能靜事後抱怨，幾乎都是自己在講話，希望秦昊能多發言，讓發燒的秦昊忍不住提高音量說：「我這發著燒跟你這拍得還嫌我話少，我還怎麼多？」看著夫妻就要吵架，秦昊媽趕緊跳出來緩頰，要兩人都少說話。

伊能靜與秦昊接著在鏡頭外爭吵，伊能靜不滿秦昊在眾人面前多次調侃她，秦昊則反問「那既然我的智慧不知道該怎麼答，您的智慧怎麼回答？」夫妻對話超火爆，兩人冷靜後，秦昊媽則現身勸和，她笑說兩人溝通方式很有意思，秦昊則虧，伊能靜和閨蜜的溝通方式也是如此，讓伊能靜忍不住反嗆：「那你找一個完全不講話的好了，反正你也嫌我話多。」

未料伊能靜和秦昊又吵起來，婆婆則再出聲勸：「大伙兒都不要糾纏，沒有用，都是為了家，至於你們之間怎麼你說一句、我說一句，都不要計較，別去較這個真。」最後，秦昊媽要兒子和媳婦換話題聊天，才終於結束了這場爭吵。

(中時電子報)