芒果季節來臨，台南市政府農業局在轄內的6個重要芒果產地，都有舉辦系列的產業文化活動，5日活動在大內區舉行。（莊曜聰攝）

芒果季節來臨，台南市政府農業局舉辦台南國際芒果節行銷，在全市6個重要芒果產地，都有各具特色的產業文化活動，5日在大內區青果市場登場，吸引不少遊客前來，早期台南山區交通不便，大內位處節點，青果市場非常熱鬧，隨著台84通車及山區交通改善，榮景不再，平時只剩零星農家，芒果節帶動人氣，但要如何延續效益才是重點。

台南大內地形多為山坡地，砂質土壤利於排水，另外還有4分之1是白堊土地直，適合果樹生長，有木瓜、酪梨、芒果等多樣化果樹作物，其中芒果種植面積約315公頃，今年產量預計超過300萬公斤，品種相當多樣化，包括愛文、金煌、黑香、玉文、海頓、土芒果等，大半供應內銷市場。

大內青果集貨市場已逾50年歷史，早期山區玉井、楠西、南化、左鎮等產地因交通不便，每年芒果產期交貨時果農、攤商、民眾都聚集在此交易，比現在的玉井青果市場還要熱鬧，但近20年來風頭不再，84通車後遊客「過而不入」，現在年輕一輩都跑到玉井買賣，平時只有一些老農苦撐。

大內區長李賢村表示，芒果節活動除了農特產市集、DIY體驗、表演活動外，也請來在地點心師傅結合芒果、酪梨等鮮果製作芒果口袋三明治，也開發麵包、甜點等料理，協助行銷在地農業，另外也結合農業與觀光，整合在地農產企業「蘭花生技館」、大內天文館等景點，配合「山博行假日公車」路線推出社區小旅行，擴大效益。

今年台南愛文芒果外銷量截至6月底已經超過5000公噸，較去年同期增加近2成，今年外銷將可突破去年水準，內銷批發價上在台北果菜市場每公斤52.1元，較去年增加2成以上，價格穩定。

(中時 )