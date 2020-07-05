大學指考最後一天，基隆考區今日進行社會科目考試，第二節地理科1名女學生放置在置物區的手機發出響鈴，依規定將扣減該節成績7分，基隆考區繼昨天數學乙科考試，連續兩天各有1起考場違規，均將呈報大考中心處分。

負責基隆考區試務的國立海洋大學表示，第三天考科為歷史、地理與公民，今天早上歷史科265人報考14人缺考，第二節地理科244人報考12人缺考，第三節公民與社會科239人報考14人缺考，今日共計一起違規手機鈴響違規。

下午3點20結束考試，不少考生對公民考科普遍反應題目生活化，舉凡國家選舉制度等基本觀念，再深入讓考生從投票族群、支持議題，判斷傾向支持的政黨，插大的馬偕醫專學生鄭同學認為題目不難，寫起來很順，可以說「有讀就有分。」

基隆商工蕭同學說，除了國家選舉制度的成形，印象最深刻的是種性制度下的印度婦女，讓考生思考如何透過工作或教育翻轉她們的人生，汐止秀峰高中張同學則認為50題都很簡單，頂標80分以上沒問題，不過他的英文爆了，感到沮喪。

海大試務中心表示，根據違規處理辦法，考試開始鈴響後，若發現考生的手機未完全關機，不論其置放位置，均扣減該節成績7分，兩起手機響違規事項將送大考中心提報考試委員會討論，決定最後處分，明晚7點前陸續公告各科解答。

(中時 )