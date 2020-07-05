針對媒體報導本屬教準部戰技訓測中心楊姓軍官自傷乙案，海軍司令部今（5）日表示，本軍專案小組初步調查，楊員為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，對兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高，經訪談楊員同事、部屬、長官及操演部隊相關幹部，對楊員教學認真及工作負責態度均表達肯定，認為楊員是位難得的優秀教官。

另楊員曾向同袍吐露，對落海意外事件肇生人員傷亡感到沮喪、難過。綜合研判，楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事。

海軍司令部進一步表示，楊員是一位優秀專業的兩棲教官，對此不幸事件，本軍深表遺感與不捨，本軍將全力協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強生命教育，避免再生憾事。

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(中時 )