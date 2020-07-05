新北市長侯友宜（中）5日上午出席「二重埔市民活動中心」啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市政府於二重公園興建「二重埔市民活動中心」5日啟用，周圍用地改建為棒球主題的共融遊戲場。（葉書宏攝）

新北市政府利用二重公園興建「二重埔市民活動中心」，包含2層樓建物及地下2層停車場，周圍空地則規畫為共融遊戲場，市長侯友宜今（5日）上午10時許出席啟用儀式，他強調，該處結合活動中心、公園、停車場，讓公園作多目標使用，貼近市民需求、帶動地方發展。

侯友宜上午與地方民代等一起出席啟用儀式揭牌，侯表示，「地方建設只有被居民多加利用，才能真正體現價值！」活動中心1樓作為多功能禮堂，可進行室內運動、舉辦老人共餐及銀髮俱樂部KTV等活動。

侯友宜也提到，鼓勵長者在1樓運動結束後，攜家中孩童至2樓閱覽室及兒童故事屋，陪伴孫子、孫女度過充實的休閒時光。此外，活動中心周圍空地興建成共融遊戲場，更以棒球為意象，同時興建地下2層停車場，規畫207輛汽車停車位及54輛機車停車位，整合附近交通、生活機能。

新建工程處長祝惠美補充說，該市民活動中心的原址是二重公園，建築以周遭常見的白鷺鷥為意象打造，占地也僅有原先公園的14％面積，預留機場捷運A2a站入口增設空間，興建過程也打通北側頂崁街206巷瓶頸道路，提供來訪民眾更便捷的進出選擇。

(中時 )