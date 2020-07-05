罷免高雄市議員高閔琳的公民行動4日上午起跑，發起人陳清茂對此活動很有信心，而高閔琳則對此表示尊重。「罷琳總部」一開門，就湧入大批民眾領取和填寫連署書，且當日連署書數量就達到第一階段門檻。陳清茂對連署的熱度感到非常驚訝，並在臉書上向已故高雄市議長許崑源報告此事。

《溏風報》報導，根據罷免高閔琳主辦單位估計，4日收到的連署書超過3千份，已超過第一階段連數門檻。而罷免高閔琳的活動受到關注，似乎也反映出市民們希望透過民主的展現，來表達自己的心聲與不滿。

4日深夜，陳清茂在臉書上表示，向在天上永遠的許議長報告，他7月4日在在岡山成立罷免高閔琳議員總部，並展開連署的的第一天，連署達到第一階段的人數讓他非常的驚訝。陳清茂說，想不到高雄市議員選第三選區裡來自彌陀、岡山等地的鄉親，那麼喜歡高閔琳議員，所以都出來參與罷免，參與連署的人數讓他非常感動，他也感謝許議長的保佑，並表示會繼續努力，罷免掉高閔琳。

網友們也回應，「清茂叔叔辛苦你了！有你真好！加油」、「恭喜!太給力了!全民行使公民權運動加油」、「破記錄～破紀錄～，清茂及各位志工辛苦您們了」、「霸氣正義的議長在上天保佑」。

(中時電子報)