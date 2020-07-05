前總統馬英九今天出席國民黨革實院舉辦的青年營隊與青年交流，談到九二共識的話題，對於國民黨主席江啟臣正在改革九二共識，馬英九說有討論是健康現象，對於黨內呼籲中共正視中華民國存在事實，他卻認為「一中各表就是正視中華民國存在最婉轉的方式」，但他結論又加強聲量呼籲對岸，「沒有各表就沒有一中」。

馬英九今天以革實院學長的立場向學員大招呼，順便酸了蔡英文總統「我的博士論文跟學歷都是真的」。他也特別針對黨內目前議論紛紛的「九二共識」提出看法，他認為有討論是健康現象，勇於檢討勇於反省才能不斷進步。

但他對於目前黨內有人喊要中共承認中華民國存在的事實，馬反問，「你要他怎麼做？」難道要開記者會宣布中華民國確實存在？前中共領導人毛澤東在1949年宣布中共成立之後就把中華民國消滅了，現在要他們怎麼正視呢？馬強調，「一中各表就是正視中華民國存在最婉轉的方式。」

馬指出，前中共總書記胡錦濤在馬英九2008當選之後跟前美國總統小布希通話，說「中國一直希望跟台灣在九二共識基礎上恢復對話與協商」，這就是雙方承認一個中國，但是對一個中國的定義不同，彼此不承認對方，也不否認對方，主權互不承認，治權互不否認。

馬也談到2016年馬習會的時候發生的趣聞，他跟中共總書記習近平說，「你們朱日和基地，有個房子（總統府）弄得很像我辦公室，台灣人看到這個非常不舒服，也許你可以考慮改變一下」。

對於習近平說要探索一國兩制台灣方案，馬英九說這個被蔡英文撿到，說九二共識等於一國兩制，馬強調九二共識當然不等於一國兩制，是國家統一前處理兩岸關係的基本原則，說九二共識是一國兩制完全是污衊。

但他話鋒一轉，也向對岸喊話，大陸常常攻擊「各表」，因此他呼籲對岸若認為九二共識是定海神針，那就要「完整的九二共識」，沒有一中各表就沒有九二共識，有一中各表我們才有活動空間，不然就會窒息，他並高呼「沒有各表就沒有一中」。

有學員提問馬英九，九二共識每次都要論述大篇幅，民進黨簡單講「一中一台」、「一邊一國」就吸引到年輕人。馬英九說，一邊一國能做為跟對岸交往的政策嗎？這不可能嘛，聽得懂但是做不到。馬也趁機調侃最近跟索馬利蘭互設辦事處，說是不是有漁船被劫持時可以有管道打交道，但其實他任內就修改漁業法，讓漁民可以雇用武裝人員，這些人在海上看到黑影就開槍，沒人敢靠近，這幾年就沒有被海盜劫持的問題。

(中時 )