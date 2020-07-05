駱男清晨4點多先率眾砸爛蘇男位於市區的住處，進而引起衝突。（羅亦晽翻攝）

雙方追撞後，現場一輛白色豐田轎車當場車頭全毀。（羅亦晽翻攝）

花蓮縣吉安鄉勝安運動公園今晨5時許發生槍擊砍人案，2派人馬疑糾紛談判不成，引爆車戰、槍戰，至少開了13槍，造成1死、1重傷。王姓主嫌等7人遭警方拘捕到案，並持續追查其他共犯，釐清殺人動機及糾紛原因。

花蓮吉安鄉清晨傳槍響，疑20歲駱男與37歲蘇男糾紛所致。駱男清晨4點多先率眾砸爛蘇男位於市區的住處，隨後蘇男會同王男等人到駱男住處尋仇；經雙方2次衝突後，即駕車追逐。駕駛賓士轎車的駱男被王姓、蘇姓主嫌駕車追撞後下車，王、蘇等人持刀追砍駱男，駱男也不甘示弱拿起霰彈槍反擊。

蘇男中彈後自行逃離案發現場就醫，經院方通報警方；駱男則因背部遭砍，長達30公分刀傷見骨、臟器外露，送醫後傷重不治。

吉安警分局表示，今晨5點半獲報在勝安公園有鬥毆情事，轄區員警前往發現，駱男身上有多處刀傷倒臥草叢，經送醫急救不治；另名蘇男則中槍傷後自行就醫，由醫院通報警方；現場一輛白色豐田轎車當場車頭全毀。

警方指出，案發後立即封鎖現場並成立專案小組，經初步搜索勘查，現場發現左輪式霰彈槍1把，90彈殼13枚、90彈頭1枚，擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器後，初步掌握疑有7台車涉案，砍人致死的王姓主嫌等7人，約在下午4點許陸續落網，警方也持續擴大追查其他共犯，釐清殺人動機及糾紛原因，全案將依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

目擊者林姓婦人說，第1次聽到車子追逐聲，不久就發出5-6發槍聲；約10分鐘後，又聽到第2次車子追逐的聲音，隨後再度發出3-4發槍聲。當下聽到槍響，立刻睡夢中驚醒，前往陽台探頭查看，不久看到2輛救護車陸續趕抵。

黑幫鬧區鬥毆，花蓮縣政府傍晚也發出新聞稿，警方7小時迅速拘捕要犯，縣府重申除暴安良決心，要求警方持續追緝其他共犯，一網打盡。

(中時 )